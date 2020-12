Dolce & Gabbana, l'(Alta) Moda è un affare di famiglia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come in tutte le famiglie, anche in quella di Dolce & Gabbana la tradizione più radicata si fonde con la contemporaneità più irriverente. Il risultato è un’inevitabile contaminazione di stili, suggestioni, valori, ideali. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come in tutte le famiglie, anche in quella di Dolce & Gabbana la tradizione più radicata si fonde con la contemporaneità più irriverente. Il risultato è un’inevitabile contaminazione di stili, suggestioni, valori, ideali.

MARCOCARTA85 : Un cuore basterà per volare leggeri come gli aquiloni ?? Ci vediamo tra poco a Verissimo con la padrona di casa più… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - ElenarussoTW : Un buongiorno dolce! Ben arrivato #dicembre - CriBa0318 : RT @Bluerosye: Piccoli passi resi incerti dal freddo e dal tempo, dall'attesa infinita, trascorsa dietro gelide sbarre. Il suo cuore meravi… - SanremoAncheNoi : RT @MariaGloriaDiM2: @ScrivoArte2 @ScrivoArte @Beatric31517150 @CarmelaCusmai @DavLucia @Mercurimc @Anto70007062 @siviwow @plumaur @Blu0976… -

Ultime Notizie dalla rete : Dolce & Torta brasiliana, un dolce morbido e soffice Proiezioni di Borsa Dolce & Gabbana, l'(Alta) Moda è un affare di famiglia

La tradizione più radicata si fonde con la contemporaneità più irriverente. Il risultato è un’inevitabile contaminazione di stili, suggestioni, valori, ideali. Così la maison racconta le collezioni di ...

A tavola con Pasolini e Claudia Cardinale

Se il plexiglass deve separarci, almeno che sia un separé d'artista: l'idea di due ristoratori che fanno pranzare i clienti accanto ai divi della dolce vita ...

La tradizione più radicata si fonde con la contemporaneità più irriverente. Il risultato è un’inevitabile contaminazione di stili, suggestioni, valori, ideali. Così la maison racconta le collezioni di ...Se il plexiglass deve separarci, almeno che sia un separé d'artista: l'idea di due ristoratori che fanno pranzare i clienti accanto ai divi della dolce vita ...