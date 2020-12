Coronavirus, Lamorgese positiva: “Ha dovuto lasciare il CdM” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Allerta Coronavirus anche nel governo Conte, la ministra Luciana Lamorgese positiva: “Ha dovuto lasciare il CdM”. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è risultata positiva al Coronavirus. Lo scrive Il Tempo e lo conferma l’Agi. A quanto pare, la rappresentante del governo Conte avrebbe lasciato poco fa il Consiglio dei Ministri, che sarebbe stato sospeso per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Allertaanche nel governo Conte, la ministra Luciana: “Hail. Il ministro dell’Interno, Luciana, è risultataal. Lo scrive Il Tempo e lo conferma l’Agi. A quanto pare, la rappresentante del governo Conte avrebbe lasciato poco fa il Consiglio dei Ministri, che sarebbe stato sospeso per L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

