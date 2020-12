Claudio Gioè | età | fidanzata | carriera – Tutto su di lui

Leggi su giornal

(Di lunedì 7 dicembre 2020)è nato a Palermo il 27 gennaio 1975 ed è un attore italiano. Ha 45 anni, è alto 170 cm e pesa circa 69 Kg. È del segno zodiacale dell’Acquario.si è diplomato al liceo Classico, ma poi non ha proseguito gli studi. All’età di diciassette anni si è appassionato all’arte drammatica e così, dopo il diploma, si è trasferito a Roma, dove ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Silvio D’Amico. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, al momento l’attore non è né sposato né fidanzato ed inoltre non ha figli.è un attore molto apprezzato e stimato ed ora è protagonista di un’importante serie tv per la Rai, Vite in fuga, insieme ad Anna Valle.interpreta Silvio, ex impiegato del Banco San Mauro indagato ...