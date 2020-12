Champions, Barcellona-Juve. Koeman: 'CR7? Gli stimoli non mancano' (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Sono arrabbiato, e i giocatori lo sanno". La sconfitta con il Cadice di sabato, la quarta in 10 partite di Liga, ha lasciato il Barcellona a -12 dall'Atletico e ha fatto saltare i nervi a Ronald ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Sono arrabbiato, e i giocatori lo sanno". La sconfitta con il Cadice di sabato, la quarta in 10 partite di Liga, ha lasciato ila -12 dall'Atletico e ha fatto saltare i nervi a Ronald ...

forumJuventus : CT: 'Arthur torna a Barcellona da nemico per tentare di vincere il girone di Champions e convincere Pirlo ad affida… - misorecordsuk : Champions, Barcellona-Juve. Koeman: 'CR7? Gli stimoli non mancano' #Juve #Juventus - sportli26181512 : Furia Koeman: 'Troppi gol stupidi. CR7? Non ci servono stimoli extra': Furia Koeman: 'Troppi gol stupidi. CR7? Non… - CalcioJcom : New post: Koeman conferenza Juve: “Domani vinciamo. Voglio De Ligt” - filippomricci : L'intervista a @Miralem_Pjanic in vista di Barça-Juve di domani. Sempre titolare in Champions (5 vittorie su 5), un… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Barcellona Juve, per il primo posto serve un’impresa in casa del Barcellona La Gazzetta dello Sport Barcellona, Pjanic: «La Juventus deve sempre vincere. Su Ronaldo…»

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla sua vecchia squadra e anche sul Barcellona. In Champions è stato titolare in 5 partite su 5 ...

Juve, l'allenamento prima della sfida al Barca

Allenamento di rifinitura per i bianconeri prima della partenza per Barcellona dove affronteranno il blaugrana nell'ultimo turno di Champions League.

Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sulla sua vecchia squadra e anche sul Barcellona. In Champions è stato titolare in 5 partite su 5 ...Allenamento di rifinitura per i bianconeri prima della partenza per Barcellona dove affronteranno il blaugrana nell'ultimo turno di Champions League.