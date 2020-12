Botte e punizioni ai bambini di una casa famiglia a Roccasecca | indagato un operatore

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 7 dicembre 2020)aidi una. Undi una, in provincia di Frosinone, èper maltrattamenti aggravati e sospeso dal servizio per dodici mesi. Nei suoi confronti pende l’accusa di aver picchiato e messo in punizione iospiti della struttura, costringendoli a stare seduti per ore. Picchiava e infliggevadi una, in provincia di Frosinone. Uncinquantaseienne ciociaro ha ricevuto la sospensione dal pubblico servizio presso scuole di ogni ordine e ...