'Accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle persone che soffrono di disabilità visiva causata dal glaucoma. E' quello che si sono scambiati l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, rappresentati dal presidente Mario Barbuto, il gruppo multi-partisan parlamentare 'amici della vista', coordinato dall'onorevole Paolo Russo, medico oculista, e la Società italiana glaucoma (Sigla), nella persona del neo-eletto presidente Stefano Gandolfi, direttore della Clinica oculistica di Parma. L'Accordo tra le parti - riferisce una nota - è stato preso durante un simposio, svoltosi nell'ambito del Meeting annuale di Sigla, quest'anno in 'visual online' a causa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Un impegno tra '' per dare maggiorealle persone che soffrono di disabilità visiva causata dal. E' quello che si sono scambiati l'Unione italiana ciechi e ipovedenti, rappresentati dal presidente Mario Barbuto, il gruppo multi-partisan parlamentare '', coordinato dall'onorevole Paolo Russo, medico oculista, e la Società italiana(Sigla), nella persona del neo-eletto presidente Stefano Gandolfi, direttoreClinica oculistica di Parma. L'tra le parti - riferisce una nota - è stato preso durante un simposio, svoltosi nell'ambito del Meeting annuale di Sigla, quest'anno in 'visual online' a causa ...

Gianfra33984664 : RT @lellesan79: “Formaggio al posto delle bombe”... amici mi date una mano a far girare, sempre che siate d’accordo. Grazie in anticipo. ht… - sangio_amici : Chi d’accordo? #Amici2020 #amici20 - _sillyale : RT @atterismo: ogni relazione ha le proprie inclinazioni e scelte, l’importante è che siano fatte di comune accordo e che non ci sia la pre… - ___inkheart : raga io totalmente d'accordo sull'essere self confidence ma vedere mia cugina di 14 anni farsi la foto davanti allo… - demonscamealive : RT @atterismo: ogni relazione ha le proprie inclinazioni e scelte, l’importante è che siano fatte di comune accordo e che non ci sia la pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo amici 'Accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma Il Tempo 'Accordo amici della vista', più attenzione a pazienti con glaucoma

(Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle ... direttore della Clinica oculistica di Parma. L'accordo tra le parti - riferisce una nota - è stato preso ...

Live, Genovese: vittima e amici di Alberto incontro segreto

Che cosa è accaduto nel ristorante di Milano in cui la 18enne stuprata da Alberto Genovese ha incontrato due contatti dell’imprenditore? Che ...

(Adnkronos Salute) - Un impegno tra 'amici della vista' per dare maggiore attenzione alle ... direttore della Clinica oculistica di Parma. L'accordo tra le parti - riferisce una nota - è stato preso ...Che cosa è accaduto nel ristorante di Milano in cui la 18enne stuprata da Alberto Genovese ha incontrato due contatti dell’imprenditore? Che ...