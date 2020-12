YouTuber russo causa la morte per ipotermia delle compagna (Di domenica 6 dicembre 2020) YouTuber uccide fidanzata incinta lasciandola sul balcone in balia delle rigide temperature di Mosca: la vicenda è stata registrata e pubblicata online. Russia, YouTuber uccide fidanzata facendola morire di freddo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 6 dicembre 2020)uccide fidanzata incinta lasciandola sul balcone in baliarigide temperature di Mosca: la vicenda è stata registrata e pubblicata online. Russia,uccide fidanzata facendola morire di freddo su Notizie.it.

