Udinese-Atalanta: le formazioni ufficiali (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Atalanta cerca di uscire dal momento negativo in campionato con la gara di Udine, contro i friulani reduci da un buon momento. Queste le formazioni ufficiali: Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata.

