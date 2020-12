Tiro a segno, Campionato Giovanissimi 2020: i risultati delle gare con appoggio e a tiro libero (Di domenica 6 dicembre 2020) Cala il sipario. I Campionati Italiani juniores, ragazzi, allievi e Finale nazionale Campionato Giovanissimi si sono conclusi dopo un’intensa quattro-giorni di gare nell’inedito poligono costruito all’Acqua Acetosa di Roma. Nell’impianto romano, dopo aver visto in scena juniores, ragazzi e allievi, è stata la volta – in questa giornata domenicale, dove fra l’altro Achille Renato Beretta (Treviso) è riuscito a prendersi il titolo nella competizione di carabina dedicata agli allievi – della Finale nazionale riservata al Campionato Giovanissimi, sia di pistola sia di carabina, sia con appoggio sia nella modalità a tiro libero. Andiamo a vedere come sono andate le cose, nei quattro contest in programma. CARABINA 10m CON ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Cala il sipario. I Campionati Italiani juniores, ragazzi, allievi e Finale nazionalesi sono conclusi dopo un’intensa quattro-giorni dinell’inedito poligono costruito all’Acqua Acetosa di Roma. Nell’impianto romano, dopo aver visto in scena juniores, ragazzi e allievi, è stata la volta – in questa giornata domenicale, dove fra l’altro Achille Renato Beretta (Treviso) è riuscito a prendersi il titolo nella competizione di carabina dedicata agli allievi – della Finale nazionale riservata al, sia di pistola sia di carabina, sia consia nella modalità a. Andiamo a vedere come sono andate le cose, nei quattro contest in programma. CARABINA 10m CON ...

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno Tiro a segno, Greta Chioditti conquista il titolo italiano giovanissimi nella carabina Zonalocale Tiro a segno, Greta Chioditti conquista il titolo italiano giovanissimi nella carabina

Brilla il successo ottenuto da Greta Chioditti, campionessa italiana categoria giovanissimi nella carabina 10 metri. La tiratrice sansalvese, dopo una finale disputata sempre nelle posizioni di testa, ...

