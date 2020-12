Striscia La Notizia, il commovente addio di Ficarra e Picone: la coppia saluta all’ultima puntata (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ infine arrivato l’attesissimo giorno dell’addio, per una delle coppie più importanti nella storia di Striscia La Notizia. Dopo ben quindici anni sul bancone di Canale 5, Ficarra e Picone hanno infine salutato il pubblico da casa, il cast, e la troupe dello show, in un’ultima puntata sobria e commovente. Arrivati alla corte di Antonio Ricci nel 2005, i due comici siciliani hanno attraversato due decenni, fino alla scelta, definitiva, degli scorsi giorni; una scelta mai messa in discussione, che li ha visti infine prendere la parola al termine dell’ultimo episodio da loro condotto. Inchino e saluti per Ficarra e Picone, dopo quindici anni via da Striscia la Notizia: ma aumentano le ... Leggi su velvetgossip (Di domenica 6 dicembre 2020) E’ infine arrivato l’attesissimo giorno dell’, per una delle coppie più importanti nella storia diLa. Dopo ben quindici anni sul bancone di Canale 5,hanno infineto il pubblico da casa, il cast, e la troupe dello show, in un’ultimasobria e. Arrivati alla corte di Antonio Ricci nel 2005, i due comici siciliani hanno attraversato due decenni, fino alla scelta, definitiva, degli scorsi giorni; una scelta mai messa in discussione, che li ha visti infine prendere la parola al termine dell’ultimo episodio da loro condotto. Inchino e saluti per, dopo quindici anni via dala: ma aumentano le ...

