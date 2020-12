"Quando ci scappa e siamo soli...". Iacchetti, dalla sua bocca queste parole: l'ammissione inedita sul dietro le quinte con Greggio (Di domenica 6 dicembre 2020) Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tornano dietro al bancone di Striscia la Notizia. I due storici conduttori sostituiscono così Ficarra e Picone che, proprio pochi giorni fa, hanno annunciato il loro addio al tg satirico di Canale 5. E così, in vista del grande ritorno previsto per lunedì 7 dicembre, Iacchetti ha rilasciato un'intervista al settimanale Telepiù. rivelando dettagli sull'amicizia che lo lega al collega Greggio: “Quando siamo soli - confessa - se ci scappa la ridarella andiamo avanti per ore”. Poi Iacchetti parla del giorno che il programma di Antonio Ricci lo ha contattato offrendogli la conduzione. "Mi hanno chiamato davvero e non potevo crederci”, ha detto riferendosi a quasi trent'anni fa. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Ezioed Enzotornanoal bancone di Striscia la Notizia. I due storici conduttori sostituiscono così Ficarra e Picone che, proprio pochi giorni fa, hanno annunciato il loro addio al tg satirico di Canale 5. E così, in vista del grande ritorno previsto per lunedì 7 dicembre,ha rilasciato un'intervista al settimanale Telepiù. rivelando dettagli sull'amicizia che lo lega al collega: “- confessa - se cila ridarella andiamo avanti per ore”. Poiparla del giorno che il programma di Antonio Ricci lo ha contattato offrendogli la conduzione. "Mi hanno chiamato davvero e non potevo crederci”, ha detto riferendosi a quasi trent'anni fa.

