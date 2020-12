Neonata di sei mesi di vita salvata con il farmaco più costoso al mondo (Di domenica 6 dicembre 2020) La bellissima notizia è pubblicata dal quotidiano La Repubblica . Commenta Anna Maria Minicucci, manager dell'azienda Santobono Pausilipon: "Ringrazio la Regione, il Servizio farmaceutico diretto da ... Leggi su sardegnalive (Di domenica 6 dicembre 2020) La bellissima notizia è pubblicata dal quotidiano La Repubblica . Commenta Anna Maria Minicucci, manager dell'azienda Santobono Pausilipon: "Ringrazio la Regione, il Servizio farmaceutico diretto da ...

Lotus3Patrizia : @esmeroses ma che sei na neonata?! - Scisciano : Napoli, neonata prematura morta dopo il parto in casa: si indaga per omicidio colposo: Napoli, 1 Dicembre – Non ce… - sxovenir : @bettaj444 @blazedrops_ @jadelightweight amo sei na neonata piccola e immatura - rengokusbitch : @aaaliuz_ I’M JEALOUS COSA CHE SEI UNA NEONATA -

Ultime Notizie dalla rete : Neonata sei Neonata di sei mesi di vita salvata con il farmaco più costoso al mondo Sardegna Live Bambina appena nata è quasi coetanea della madre: ecco come è possibile

Negli Stati Uniti è accaduto un fatto che ha stupito molte persone. Una bambina ancora in fasce sarebbe quasi coetanea della madre.

Neonata di sei mesi di vita salvata con il farmaco più costoso al mondo

Le cure all'ospedale Santobono: utilizzato un medicinale che costa 1,9 milioni di euro per ogni trattamento. E' la prima volta in Italia. La piccola è già tornata a casa Il farmaco più costoso al mond ...

Negli Stati Uniti è accaduto un fatto che ha stupito molte persone. Una bambina ancora in fasce sarebbe quasi coetanea della madre.Le cure all'ospedale Santobono: utilizzato un medicinale che costa 1,9 milioni di euro per ogni trattamento. E' la prima volta in Italia. La piccola è già tornata a casa Il farmaco più costoso al mond ...