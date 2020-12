Mugnano | rapina all’Eurospin sulla circumvallazione | paura tra i clienti

(Di domenica 6 dicembre 2020)in orario di chiusuraesterna di Napoli. Nel mirino di malviventi il supermercato Eurospin diDue balordi a volto coperto sono entrati in azione verso le 20, poco prima dell’orario di chiusura. Sotto la minaccia di un’arma, hanno costretto la cassiera a consegnare il contante presente in cassa. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

