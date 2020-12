Ladri (vigliacchi) di biciclette, furto aggravato in via Nizza (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Impennata di furti di biciclette a Salerno. Stando a frequenza e numero delle denunce sporte presso le varie stazioni dei Carabinieri (l’ultima registrata domenica mattina presso il Comando di via Duomo), il fenomeno starebbe registrando una recrudescenza. Un furto è avvenuto sabato sera nella centralissima via Nizza (foto in alto). All’interno di un cortile condominiale – accessibile o attraverso portone o attraverso un cancello che fa da passo carrabile – i Ladri hanno tagliato di netto, verosimilmente con una tronchese, il laccio in acciaio – vedi foto – che assicurava la bicicletta (firmata Pininfarina) e l’hanno portata via. Da quanto si apprende, per questo tipo di furto aggravato i Ladri si servirebbero anche di un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Impennata di furti dia Salerno. Stando a frequenza e numero delle denunce sporte presso le varie stazioni dei Carabinieri (l’ultima registrata domenica mattina presso il Comando di via Duomo), il fenomeno starebbe registrando una recrudescenza. Unè avvenuto sabato sera nella centralissima via(foto in alto). All’interno di un cortile condominiale – accessibile o attraverso portone o attraverso un cancello che fa da passo carrabile – ihanno tagliato di netto, verosimilmente con una tronchese, il laccio in acciaio – vedi foto – che assicurava la bicicletta (firmata Pininfarina) e l’hanno portata via. Da quanto si apprende, per questo tipo disi servirebbero anche di un ...

MarcoTastardi : @WLITALIA1 @AzzolinaLucia A casa mia i vigliacchi sono i leghisti che fanno cadere un governo per poter arraffare p… - kalidu1926 : tutto sto casino per il caso Suarez , beh se la juventus è implicata che sarà mai ! non succede nulla. già le hanno… - Ivana92369322 : @PieraBelfanti Stanno spolpando l'Italia, e continuano a parlare!! Vigliacchi ladri - sapienza1211 : @repubblica Ma BIDEN chi? IL LADRO DI VOTI? LA SX STA CON I LADRI, DELINQUENTI, FARABUTTI VIGLIACCHI, ASSATANATI..… - Bluefidel47 : @Salvo66700666 Ma ti rendi conto che erano 640 Mila? Ladri vigliacchi -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri vigliacchi Ladri di cavalli: se lo immaginassero cosa si portano via... CavalloMagazine Paziente morto per Covid in ospedale, i ladri gli svaligiano casa durante il funerale

Vittima del Covid e di un furto in casa per mano di ladri che, appreso della sua scomparsa, sono entrati all'interno della sua abitazione e l'hanno svaligiata. Succede a Ferentino, Comune in provincia ...

Vittima del Covid e di un furto in casa per mano di ladri che, appreso della sua scomparsa, sono entrati all'interno della sua abitazione e l'hanno svaligiata. Succede a Ferentino, Comune in provincia ...