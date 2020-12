Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis ha una cotta per Tommaso Zorzi? (video) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Giacomo Urtis ha un interesse per Tommaso Zorzi? La rivelazione di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5 dopo l'uscita di Francesco Oppini Leggi su gossipblog (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha un interesse per? La rivelazione di Giulia Salemi alVip 5 dopo l'uscita di Francesco Oppini

trash_italiano : #GFVIP, Serena Grandi annuncia il suo rientro nella casa - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - errezetta : tempi d'oro quelli in cui gli unici litigi tra i fandom erano quelli tra le fifth harmony e le little mix mentre or… - strongjrl : RT @giannissB: Le ultime 48h al Grande Fratello: #gfvip - COLDVPLAYS : Sto vivendo per il trash di oggi nella casa del grande fratello ?????? -