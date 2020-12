Gigi Hadid: «Essere mamma è un lavoro senza eguali» (Di domenica 6 dicembre 2020) Quando Gigi Hadid è diventata mamma, una sola foto è stata pubblicata online. La modella, insieme a Zayn Malik, ha postato sul proprio profilo Instagram l’immagine di una manina, dolcemente avvolta attorno alle dita più grandi dei genitori. Per settimane, quella piccola manina rosa è stata l’unica testimone di una nascita vissuta in silenzio. Di una famiglia che ha preferito allargarsi senza troppo togliere al proprio privato. Di una rivoluzione in atto, di cui Gigi Hadid ha, oggi, trovato la voglia di parlare un po’ di più. Leggi su vanityfair (Di domenica 6 dicembre 2020) Quando Gigi Hadid è diventata mamma, una sola foto è stata pubblicata online. La modella, insieme a Zayn Malik, ha postato sul proprio profilo Instagram l’immagine di una manina, dolcemente avvolta attorno alle dita più grandi dei genitori. Per settimane, quella piccola manina rosa è stata l’unica testimone di una nascita vissuta in silenzio. Di una famiglia che ha preferito allargarsi senza troppo togliere al proprio privato. Di una rivoluzione in atto, di cui Gigi Hadid ha, oggi, trovato la voglia di parlare un po’ di più.

lalixsiempreee : Lali Esposito, Danna Paola, Emilia Mernes, Peter lanzani, Bella y Gigi Hadid - btakemymedicine : @unnoiosovenerdi io non dico che tu lo faccia apposta, ma facendo così non fai altro che alimentare. ti ripeto anch… - btakemymedicine : @unnoiosovenerdi anche persone come gigi hadid possono sentirsi brutte, se una persona esterna vuole farti stare be… - gxyvodkx : mmh - bridgette lundy paine - elliot paige - zendaya - jisoo - rosè con i capelli rosa - rosè con qualsiasi tipo di… - _goldxhabit_ : @x_louisxharry Gigi Hadid JAJAJSJSJ -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid La mamma di Gigi Hadid ha condiviso la foto più dolce della modella con la figlia MTV.IT Gigi Hadid: «Essere mamma è un lavoro senza eguali»

La modella, che sul finire di settembre ha dato alla luce la sua prima figlia, è tornata a lavorare. Ma, su Instagram, ha spiegato come quello di madre sia un mestiere senza fine ...

Biondo Rachel: la sfumatura di capelli biondi 2021 alla Jennifer Aniston che conquista le It Girls

Cos’hanno in comune Jennifer Aniston e Bella Hadid? Dei capelli biondi iconici come il biondo Rachel, la sfumatura di colore da avere anche il 2021 ...

La modella, che sul finire di settembre ha dato alla luce la sua prima figlia, è tornata a lavorare. Ma, su Instagram, ha spiegato come quello di madre sia un mestiere senza fine ...Cos’hanno in comune Jennifer Aniston e Bella Hadid? Dei capelli biondi iconici come il biondo Rachel, la sfumatura di colore da avere anche il 2021 ...