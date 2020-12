Branco punta al titolo mondiale di boxe a 50 anni (Di domenica 6 dicembre 2020) Gianluca Branco ha compiuto 50 anni il 20 settembre 2020, e da circa sei anni non combatte sul ring. Nonostante ciò, il campione di Civitavecchia (che in carriera vanta un record di 49 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio) ritiene che non sia ancora giunto il momento di lasciare per sempre la boxe e si sente pronto a tornare sul ring per competere per il titolo mondiale. Intervistato da SportMediaset, l’atleta ha spiegato che nell’aprile del 2021 si batterà per il mondiale pesi welter UBC, aggiungendo che punta a “Scrivere la storia della boxe italiana”. Il pugile ha colto l’occasione per criticare pesantemente la Federazione italiana, spiegando che in un primo momento lo hanno affiliato ma poi, quando ha chiesto l’autorizzazione a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) Gianlucaha compiuto 50il 20 settembre 2020, e da circa seinon combatte sul ring. Nonostante ciò, il campione di Civitavecchia (che in carriera vanta un record di 49 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio) ritiene che non sia ancora giunto il momento di lasciare per sempre lae si sente pronto a tornare sul ring per competere per il. Intervistato da SportMediaset, l’atleta ha spiegato che nell’aprile del 2021 si batterà per ilpesi welter UBC, aggiungendo chea “Scrivere la storia dellaitaliana”. Il pugile ha colto l’occasione per criticare pesantemente la Federazione italiana, spiegando che in un primo momento lo hanno affiliato ma poi, quando ha chiesto l’autorizzazione a ...

Gianluca Branco è pronto a stupire: a 50 anni si prepara a tornare a combattere per conquistare il mondiale dei pesi welter.

