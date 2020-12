Ascolti TV | Sabato 5 dicembre 2020 Vince All Together Now 16 2% L’omaggio a Stefano D’Orazio 13 9% | Inside Out 7 7%

(Di domenica 6 dicembre 2020) Michelle Hunziker Nella serata di ieri,, su Rai1 Ciao, Amico per Sempre ha conquistato 3.002.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 AllNow – La Musica è Cambiata ha raccolto davanti al video 3.586.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Rai2 S.W.A.T. è stato seguito da 1.402.000 spettatori (5.1%) e Criminal Minds da 1.227.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1Out ha intrattenuto 2.054.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 Edizione Straordinaria ha raccolto davanti al video 1.591.000 spettatori pari ad uno share del 6.4%. Su Rete4 The Family Man totalizza un a.m. di 1.114.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Al vertice della Tensione ha registrato 858.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Tv8 Un Principe per Natale ha ...

Ascolti tv 5 dicembre: chi ha vinto la gara di share ieri? In tv c'era anche l'omaggio a Stefano d'Orazio, su Rai1. Dati Auditel di ieri sabato 5 dicembre.