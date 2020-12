Alcamo, festa di compleanno in villa con 13 persone: 5200 euro di multa (Di domenica 6 dicembre 2020) È costata cara una festa di compleanno che si è svolta in maniera clandestina in una villetta di Alcamo Marina, nel trapanese. Al party privato partecipavano 13 persone, totalmente incuranti, tra balli e musica, delle norme anti-Covid. Una festa in grande stile, insomma, come se nulla fosse. A richiedere l’intervento dei carabinieri è stato un cittadini, che ha chiesto di rimanere anonimo, e che ha segnalato che qualcuno stesse per organizzare un party clandestino. I carabinieri hanno così rintracciato l’abitazione, non solo per le numerose macchine parcheggiate davanti ma anche per la musica ad alto volume che proveniva dall’interno. Alla festa erano presenti 13 ragazzi, tutti tra i venti e i trenta anni, privi di mascherina. Colti in flagrante dai militari, hanno ammesso le loro ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020) È costata cara unadiche si è svolta in maniera clandestina in una villetta diMarina, nel trapanese. Al party privato partecipavano 13, totalmente incuranti, tra balli e musica, delle norme anti-Covid. Unain grande stile, insomma, come se nulla fosse. A richiedere l’intervento dei carabinieri è stato un cittadini, che ha chiesto di rimanere anonimo, e che ha segnalato che qualcuno stesse per organizzare un party clandestino. I carabinieri hanno così rintracciato l’abitazione, non solo per le numerose macchine parcheggiate davanti ma anche per la musica ad alto volume che proveniva dall’interno. Allaerano presenti 13 ragazzi, tutti tra i venti e i trenta anni, privi di mascherina. Colti in flagrante dai militari, hanno ammesso le loro ...

