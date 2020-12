5 libri da leggere aspettando la stagione invernale (Di domenica 6 dicembre 2020) Con la stagione invernale e le vacanze natalizie ormai alle porte, organizziamo le nostre letture pensando a 5 libri da leggere in totale relax. In tempi di scuola a distanza, e quindi di mancata socialità, per ritrovarci tra i banchi, e come studenti e come professori, troviamo due libri appena usciti e già nella classifica dei più letti: L’Appello e Lezioni di volo e d’atterraggio. Entrambi di due professori di lettere per l’appunto: Alessandro D’Avenia e Roberto Vecchioni. Senza poi allontanarci troppo dal liceo e dalla classifica, ecco A RIVEDER LE STELLE, di Aldo Cazzullo e Un’amicizia di Silvia Avallone. Infine Oggi faccio azzurro di Daria Bignardi. Cinque italiani, 5 libri da leggere. L’appello L’appello copertina-immagine ilcorriere.itAlessandro D’Avenia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Con lae le vacanze natalizie ormai alle porte, organizziamo le nostre letture pensando a 5dain totale relax. In tempi di scuola a distanza, e quindi di mancata socialità, per ritrovarci tra i banchi, e come studenti e come professori, troviamo dueappena usciti e già nella classifica dei più letti: L’Appello e Lezioni di volo e d’atterraggio. Entrambi di due professori di lettere per l’appunto: Alessandro D’Avenia e Roberto Vecchioni. Senza poi allontanarci troppo dal liceo e dalla classifica, ecco A RIVEDER LE STELLE, di Aldo Cazzullo e Un’amicizia di Silvia Avallone. Infine Oggi faccio azzurro di Daria Bignardi. Cinque italiani, 5da. L’appello L’appello copertina-immagine ilcorriere.itAlessandro D’Avenia ...

