Vaccini Covid, aeroporto militare di Pratica di Mare diventa hub nazionale di stoccaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) Il governo si prepara all'anno nuovo, e stabilisce l'hub nazionale di stoccaggio per i Vaccini contro il Covid19: si tratta dell'aeroporto militare di Pratica di Mare, alle porte di Roma. Secondo quanto si apprende, sarà il sito della Difesa situato a Pratica di Mare l'hub nazionale di stoccaggio per la campagna di vaccinazione anti-Covid 19 L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

