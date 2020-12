Un bimbo disabile nell'hotspot. Salvini "A questo governo tutto è permesso?" (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesca Galici Sarà trasferito domani in una struttura adeguata il bambino disabile arrivato a Lampedusa insieme al padre con un barcone; esplode la rabbia di Salvini La storia del bambino tunisino anni arrivato con il papà in Italia ha commosso tutti. Il padre ha tentato la traversata verso l'Italia come ultima spiaggia per cercare di curare il piccolo, di appena 7 anni, affetto da tetraparesi spastica. Per questo padre in Italia c'era la speranza, che è valsa anche il rischio di morire. Da quanto racconta, la meningite ha distrutto la loro vita e per loro in Tunisia non c'erano possibilità di cura. Avrebbe voluto raggiungere la Francia o l'Italia regolarmente ma non avrebbe avuto né i soldi né gli agganci per ottenere il rilascio dei documenti necessari e così quel barcone è stato il tentativo estremo di fare ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 dicembre 2020) Francesca Galici Sarà trasferito domani in una struttura adeguata il bambinoarrivato a Lampedusa insieme al padre con un barcone; esplode la rabbia diLa storia del bambino tunisino anni arrivato con il papà in Italia ha commosso tutti. Il padre ha tentato la traversata verso l'Italia come ultima spiaggia per cercare di curare il piccolo, di appena 7 anni, affetto da tetraparesi spastica. Perpadre in Italia c'era la speranza, che è valsa anche il rischio di morire. Da quanto racconta, la meningite ha distrutto la loro vita e per loro in Tunisia non c'erano possibilità di cura. Avrebbe voluto raggiungere la Francia o l'Italia regolarmente ma non avrebbe avuto né i soldi né gli agganci per ottenere il rilascio dei documenti necessari e così quel barcone è stato il tentativo estremo di fare ...

La storia del bambino tunisino anni arrivato con il papà in Italia ha commosso tutti. Il padre ha tentato la traversata verso l'Italia come ultima spiaggia per cercare di curare il piccolo, di appena ...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Io sabato prossimo tornerò in Tribunale a Catania per un 'sequestro' di persona che non ha causato morti, feriti o problemi, men che meno a dei bambini. A questo governo in ...

