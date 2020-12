Torino, Giampaolo: «Non parliamo di rimonte. Zaza? Non voleva uscire» (Di sabato 5 dicembre 2020) Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato al termine del Derby della Mole contro la Juventus Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del Derby della Mole contro la Juventus. GARA – «Parlare delle rimonte subite non porta da nessuna parte. Abbiamo perso la gara per alcuni dettagli. Considerando la nostra situazione e il nostro momento abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo perso per dettagli. Lavoriamo costantemente ma dobbiamo farlo di più. Abbiamo fatto un errore dietro l’altro. Sugli angoli dovevamo ricomporre la linea. Abbiamo perso per i dettagli e al primo errore subiamo gol. Abbiamo commesso errori nella gestione successiva al recupero palla. Se la dai agli avversari fai sempre fase di non possesso. Per far tenuta difensiva in quel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Marco, allenatore del, ha parlato al termine del Derby della Mole contro la Juventus Marco, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del Derby della Mole contro la Juventus. GARA – «Parlare dellesubite non porta da nessuna parte. Abbiamo perso la gara per alcuni dettagli. Considerando la nostra situazione e il nostro momento abbiamo giocato come dovevamo, abbiamo perso per dettagli. Lavoriamo costantemente ma dobbiamo farlo di più. Abbiamo fatto un errore dietro l’altro. Sugli angoli dovevamo ricomporre la linea. Abbiamo perso per i dettagli e al primo errore subiamo gol. Abbiamo commesso errori nella gestione successiva al recupero palla. Se la dai agli avversari fai sempre fase di non possesso. Per far tenuta difensiva in quel ...

Pall_Gonfiato : Torino, Giampaolo: 'Persa la partita per dei dettagli, ma non parliamo di rimonte...' - ILTOROSIAMONOI : Giampaolo:“Oggi noi tosti,perso solo per i dettagli ” Giampaolo:”Oggi noi tosti,perso solo per i dettagli “Intervis… - sportface2016 : #JuventusTorino, #Giampaolo recrimina: 'Partita persa per dettagli' - BaffoSevoglioo : RT @_enz29: @mr9_88 Secondo me finisce come Inter Torino, vanno avanti e poi Giampaolo si fa rimontare - Angelredblack1 : @CorSport Giampaolo deve stare in panchina solo il primo tempo. Il secondo il Toro deve ingaggiarne un altro da ten… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Giampaolo Giampaolo pre Juventus-Torino: “Il gap si colma con organizzazione e cuore” Toro News Juventus-Torino, Giampaolo: “Partita persa per dettagli. Zaza? Non voleva uscire”

Juventus-Torino, l'analisi e le parola di Marco Giampaolo al termine del derby della Mole: "Partita persa per dettagli" ...

Juventus-Torino 2-1: non basta Nkoulou, McKennie e Bonucci ribaltano i granata

In vantaggio dopo appena 9', gli uomini di Giampaolo resistono fino al 77' poi crollano, trafitti da due colpi di testa. Decisivi i cambi di Pirlo ...

Juventus-Torino, l'analisi e le parola di Marco Giampaolo al termine del derby della Mole: "Partita persa per dettagli" ...In vantaggio dopo appena 9', gli uomini di Giampaolo resistono fino al 77' poi crollano, trafitti da due colpi di testa. Decisivi i cambi di Pirlo ...