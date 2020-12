Ultime Notizie dalla rete : Tanzania studentesse

In Tanzania studentesse incinte espulse da scuola. Le Ong denunciano il governo e chiedono l’abrogazione della legge Abrogare una legge che permette l’espulsione da scuola delle studentesse in grav ...

Comunicazione: Signis, nel 2020 realizzate due nuove stazioni radio in Tanzania e Liberia

Signis si impegna a "sostenere quanti utilizzano i media per una cultura di pace, riconoscendo l'importanza dell'istruzione". Lo ricorda oggi in una nota, in occasione dell'annuncio dei vincitori dell ...