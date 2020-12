“Soldi per i bus? Mai arrivati”. La Sicilia smaschera le bugie del Conte 2 (Di sabato 5 dicembre 2020) Nelle casse della Regione Siciliana non è arrivato neanche un euro, ma il vice ministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, accusa il governatore Nello Musumeci di non aver speso le risorse stanziate dal Conte 2 proprio per il trasporto pubblico locale. E così si sposta anche sui trasporti, lo scontro tra l'esecutivo e le Regioni. Oggetto della Contesa, i 300 milioni di euro che vanno ad incrementare il Fondo per il trasporto pubblico locale. Risorse che verranno erogate in due trance di pari importo grazie al Decreto Ristori bis per consentire alle aziende di mettere in sicurezza i passeggeri e garantire allo stesso tempo i servizi. E ieri Cancelleri ha accusato le Regioni di avere quei soldi e di non averli spesi."Fino a oggi non c'è neanche un euro" scandisce l'assessore ai Trasporti della Regione Siciliana, Marco ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 dicembre 2020) Nelle casse della Regionena non è arrivato neanche un euro, ma il vice ministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, accusa il governatore Nello Musumeci di non aver speso le risorse stanziate dal2 proprio per il trasporto pubblico locale. E così si sposta anche sui trasporti, lo scontro tra l'esecutivo e le Regioni. Oggetto dellasa, i 300 milioni di euro che vanno ad incrementare il Fondo per il trasporto pubblico locale. Risorse che verranno erogate in due trance di pari importo grazie al Decreto Ristori bis per consentire alle aziende di mettere in sicurezza i passeggeri e garantire allo stesso tempo i servizi. E ieri Cancelleri ha accusato le Regioni di avere quei soldi e di non averli spesi."Fino a oggi non c'è neanche un euro" scandisce l'assessore ai Trasporti della Regionena, Marco ...

