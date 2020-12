Servizi educativi: a Pisa rette azzerate per tutti gli utenti (Di sabato 5 dicembre 2020) rette degli asili nido completamente azzerate per tutti gli utenti del Servizio da settembre a dicembre. Lo stabilisce una delibera di giunta approvata giovedì dall’Amministrazione Comunale di Pisa, definendo la redistribuzione delle risorse assegnate dal “Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato dei Servizi di educazione e istruzione” a sostegno della domanda dei Servizi per la prima infanzia per l’anno 2020. “A Pisa il Servizio degli asili nido sarà completamente gratuito per tutti gli utenti fino a fine anno – spiega l’assessore alle politiche educative e scolastiche Sandra Munno -. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione Comunale è un’ulteriore ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 5 dicembre 2020)degli asili nido completamenteperglidelo da settembre a dicembre. Lo stabilisce una delibera di giunta approvata giovedì dall’Amministrazione Comunale di, definendo la redistribuzione delle risorse assegnate dal “Piano di Azione Nazionale per la promozione del sistema integrato deidi educazione e istruzione” a sostegno della domanda deiper la prima infanzia per l’anno 2020. “Ailo degli asili nido sarà completamente gratuito perglifino a fine anno – spiega l’assessore alle politiche educative e scolastiche Sandra Munno -. Il provvedimento adottato dall’Amministrazione Comunale è un’ulteriore ...

