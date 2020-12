Serie A 2020/21, le partite della decima giornata su Sky e DAZN (Di sabato 5 dicembre 2020) Dybala La Serie A 2020/21 torna in campo con la decima giornata. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2020/21: dove seguire le partite della nona giornata Il turno di campionato si apre oggi pomeriggio con la Lazio che fa visita allo Spezia. A seguire, il derby della Mole tra Juventus e Torino e l’impegno casalingo dell’Inter contro il Napoli. Domani il resto della giornata, che terminerà lunedì sera al Franchi di Firenze con la sfida tra Fiorentina e Genoa. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Sabato 5 dicembre ore 15.00 Spezia-Lazio, diretta SkySport ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020) Dybala La/21 torna in campo con la. Ecco qualitrasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online/21: dove seguire lenonaIl turno di campionato si apre oggi pomeriggio con la Lazio che fa visita allo Spezia. A seguire, il derbyMole tra Juventus e Torino e l’impegno casalingo dell’Inter contro il Napoli. Domani il resto, che terminerà lunedì sera al Franchi di Firenze con la sfida tra Fiorentina e Genoa. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle: Sabato 5 dicembre ore 15.00 Spezia-Lazio, diretta SkySport ...

REGGIO EMILIA – La Reggiana (8) ospita il Monza (14) nella decima giornata di campionato. I padroni di casa arrivano a questa sfida con un solo successo nelle ultime cinque giornate. Un bottino povero ...

Juventus-Torino di Serie A in diretta: orario e dove vederla in TV e streaming

La diretta di Juventus-Torino, secondo anticipo della decima giornata della Serie A 2020/2021. La partita si gioca oggi 5 dicembre 2020 all’Allianz Stadium di Torino alle ore 18.00 e verrà trasmessa i ...

REGGIO EMILIA – La Reggiana (8) ospita il Monza (14) nella decima giornata di campionato. I padroni di casa arrivano a questa sfida con un solo successo nelle ultime cinque giornate. Un bottino povero ...