Per i test clinici e i vaccini il rischio più alto è il razzismo

Nonostante non vi sia ancora nessun vaccino approvato dalle autorità sanitarie, i risultati promettenti condivisi dalle compagnie farmaceutiche – Pfizer, Moderna e AstraZeneca – hanno alimentato la speranza di essere finalmente giunti alla fine della pandemia. O quantomeno, di scorgerla all'orizzonte. TUTTAVIA, ANALIZZANDO i dati demografici dei partecipanti sottoposti ai test clinici, si nota come le persone provenienti da minoranze etniche siano state meno incluse. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, aveva detto che per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, aveva detto che per essere rappresentativi, i test clinici avrebbero dovuto coinvolgere le minoranze in percentuali ...

Cala la curva dell’epidemia ma restano alti i decessi

Sono morte 52 persone per un totale da inizio epidemia di 6.074 vittime. L’Emilia Romagna è classificata zona gialla proprio come la Puglia, che ieri ha fatto segnare 1.884 nuovi positivi su 10.119 ...

