Midtjylland-Liverpool: formazioni e dove vederla (Di sabato 5 dicembre 2020) Mercoledì 9 Dicembre 2020 nello Stadio MCH Arena alle ore 18:55 si disputerà la partita Midtjylland-Liverpool di Champions League. Il Midtjylland si trova nel Gruppo D al quarto posto con 1 punto, e arriva da una striscia altalenante. Ci sono state due vittorie consecutive con Koge e Arthus e una sconfitta con l’Ajax. Infine ci sono stati due pareggi consecutivi con Aalborg e Atalanta. Il Liverpool si trova al 1 posto con 12 punti e arriva da una striscia altalenante. Sono arrivati un pareggio con il Manchester City, la vittoria con il Leicester e la sconfitta con l’Atalanta. Infine c’è stato un pareggio con il Brighton e una vittoria con l’Ajax. Midtjylland-Liverpool: quali saranno le formazioni ufficiali? Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 5 dicembre 2020) Mercoledì 9 Dicembre 2020 nello Stadio MCH Arena alle ore 18:55 si disputerà la partitadi Champions League. Ilsi trova nel Gruppo D al quarto posto con 1 punto, e arriva da una striscia altalenante. Ci sono state due vittorie consecutive con Koge e Arthus e una sconfitta con l’Ajax. Infine ci sono stati due pareggi consecutivi con Aalborg e Atalanta. Ilsi trova al 1 posto con 12 punti e arriva da una striscia altalenante. Sono arrivati un pareggio con il Manchester City, la vittoria con il Leicester e la sconfitta con l’Atalanta. Infine c’è stato un pareggio con il Brighton e una vittoria con l’Ajax.: quali saranno leufficiali?(4-2-3-1): Hansen; ...

