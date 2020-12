Marco Carta si sposa e confessa: «Dal momento in cui l’ho fatto…» (Di sabato 5 dicembre 2020) Tornato il sereno dopo la querelle che l’ha visto coinvolto in una spiacevole vicenda giudiziaria, Marco Carta si sposa: il cantante sardo può finalmente coronare il suo sogno con il compagno che gli sta accanto da circa sei anni. Un amore nascosto inizialmente, confessato solo dopo il coming out dell’ex vincitore di Amici in diretta tv a Domenica Live. “Sono gay e ho un compagno”, aveva ammesso ai microfoni di Barbara D’Urso rivelando per la prima volta l’amore per Sirio Campedelli. Leggi anche >> Marco Carta fidanzato, finalmente il bacio su Instagram: «Non mi è mai piaciuto sbandierare, ma…» Marco Carta si sposa: la confessione a “Verissimo” Ospite di Verissimo questo pomeriggio, sabato 5 dicembre 2020, Marco ... Leggi su urbanpost (Di sabato 5 dicembre 2020) Tornato il sereno dopo la querelle che l’ha visto coinvolto in una spiacevole vicenda giudiziaria,si: il cantante sardo può finalmente coronare il suo sogno con il compagno che gli sta accanto da circa sei anni. Un amore nascosto inizialmente,to solo dopo il coming out dell’ex vincitore di Amici in diretta tv a Domenica Live. “Sono gay e ho un compagno”, aveva ammesso ai microfoni di Barbara D’Urso rivelando per la prima volta l’amore per Sirio Campedelli. Leggi anche >>fidanzato, finalmente il bacio su Instagram: «Non mi è mai piaciuto sbandierare, ma…»si: la confessione a “Verissimo” Ospite di Verissimo questo pomeriggio, sabato 5 dicembre 2020,...

Novella_2000 : Marco Carta sposa il suo fidanzato: l'annuncio della data a Verissimo - FulviaFrongia : RT @toninatallarico: Domeniche Da Ikea (feat. Angemi) di Marco Carta, Angemi - zapper_it : #Verissimo: Silvia Toffanin tra la storia di Gerry Scotti e l'annuncio di Marco Carta - Marco_Kode : @GiovanniToti ma...hai sprecato tutta questa carta per un foto!!?? ma ti hanno trovato nelle patatine? - Donato970 : @CurvaStone21km Marco io mi sono dovuto trasferire a Roma per non essere rotto il cazzo, ma sono riusciti a trovarm… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Marco Carta: «Sono innamorato, sposerò Sirio, il mio compagno» Vanity Fair Italia ItaliaSi con Marco Liorni: la puntata del 5 dicembre

Di nuovo un grande sabato con i personaggi dello spettacolo e della cultura che assieme a Marco Liorni daranno vita alla nuova puntata “ItaliaSi”, il ...

Verissimo anticipazioni oggi: Marco Carta si sposa con Sirio e sogna Sanremo

Anticipazioni “Verissimo”, puntata del 5 dicembre 2020. Tra gli ospiti che si racconteranno a Silvia Toffanin ci sarà anche il cantante ...

Di nuovo un grande sabato con i personaggi dello spettacolo e della cultura che assieme a Marco Liorni daranno vita alla nuova puntata “ItaliaSi”, il ...Anticipazioni “Verissimo”, puntata del 5 dicembre 2020. Tra gli ospiti che si racconteranno a Silvia Toffanin ci sarà anche il cantante ...