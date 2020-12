Loro ci sfruttano, noi lottiamo: presidio del PC Torino (Di sabato 5 dicembre 2020) presidio del PC Torino sotto la Prefettura oggi nel capoluogo piemontese. “Loro ci sfruttano, Noi lottiamo”.Si apre con le parole dello striscione il presidio organizzato dal Partito Comunista Torino, il PC, contro le politiche del Governo nazionale e regionale, con un forte richiamo all’unità dei lavoratori pubblici e privati.Sono intervenuti lavoratori della scuola, dell’industria e della cultura, rappresentando le difficoltà che incontrano quotidianamente nei luoghi di lavoro.“Il Covid non ha fatto altro che accentuare i problemi che esistevano già in termini di negazione di diritti e e certezza lavorativa” sostiene Massimiliano, operaio metalmeccanico, come Dario, operatore culturale “Un Governo che preferisce aprire i centri commerciali rispetto ai Musei è un ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 5 dicembre 2020)del PCsotto la Prefettura oggi nel capoluogo piemontese. “ci, Noi”.Si apre con le parole dello striscione ilorganizzato dal Partito Comunista, il PC, contro le politiche del Governo nazionale e regionale, con un forte richiamo all’unità dei lavoratori pubblici e privati.Sono intervenuti lavoratori della scuola, dell’industria e della cultura, rappresentando le difficoltà che incontrano quotidianamente nei luoghi di lavoro.“Il Covid non ha fatto altro che accentuare i problemi che esistevano già in termini di negazione di diritti e e certezza lavorativa” sostiene Massimiliano, operaio metalmeccanico, come Dario, operatore culturale “Un Governo che preferisce aprire i centri commerciali rispetto ai Musei è un ...

Presidio del PC Torino sotto la Prefettura oggi nel capoluogo piemontese. "Loro ci sfruttano, Noi lottiamo". Si apre con le parole dello striscione il presidio organizzato dal Partito Comunista Torino

