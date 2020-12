Lazio, Immobile a caccia di gol: con lo Spezia può fare 30 (Di sabato 5 dicembre 2020) In caso di gol contro lo Spezia, Ciro Immobile stabilirebbe un nuovo primato personale. Solo Quagliarella e Palacio hanno fatto meglio di lui Ciro Immobile questo pomeriggio andrà a caccia di un nuovo traguardo personale. Lo Spezia, infatti, può diventare la 30ª formazione differente contro cui l’attaccante della Lazio va a segno in Serie A. Dal suo esordio nella competizione nel marzo 2009, solo due giocatori hanno tagliato questo traguardo nel massimo campionato italiano: Fabio Quagliarella (32) e Rodrigo Palacio (31). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) In caso di gol contro lo, Cirostabilirebbe un nuovo primato personale. Solo Quagliarella e Palacio hanno fatto meglio di lui Ciroquesto pomeriggio andrà adi un nuovo traguardo personale. Lo, infatti, può diventare la 30ª formazione differente contro cui l’attaccante dellava a segno in Serie A. Dal suo esordio nella competizione nel marzo 2009, solo due giocatori hanno tagliato questo traguardo nel massimo campionato italiano: Fabio Quagliarella (32) e Rodrigo Palacio (31). Leggi su Calcionews24.com

