La Lazio soffre ma piega lo Spezia con Immobile e Milinkovic Savic

(Di sabato 5 dicembre 2020) Apre il solito Cirodopo appena un quarto d'ora dal calcio d'inizio e lagià sorride, poialla mezz'ora direttamente da calcio di punizione trova la strada del raddoppio e chiude un primo tempo sofferto con loche per ben due volte è stato fermato dal palo. Un primo tempo dunque ricco di soddisfazioni con i bianconelesti cinici ma molto fortunati. Nella ripresa, al 64?, Nzola ha provato a riaprire i giochi per i liguri. Nei minuti di recupero Andreas Pereira beffa Provedel e firma il tris laziale: tutto fermo con il Var che annulla il gol per fuorigioco. Al fischio finale lasorride ed esce con tre punti fondamentali in chiave Europa.