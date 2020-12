Juventus in festa | Chiellini e Bonucci pungono il Toro | “Torino è bianconera”

Leggi su itasportpress

"Un derby non si gioca, un derby si vince", amava ripetere Rudy Garcia ai tempi della Roma. Per una sera, la Juventus può far sua la frase del tecnico che l'ha estromessa dall'ultima Champions League. I bianconeri battono il Torino in pieno recupero vincendo un derby combattuto allo spasimo. E sui social impazza la festa. TORINO BIANCONERA Il difensore Giorgio Chiellini si fa avanti twittando: "Il derby è bianconero". I due pallini bianco e nero sottolineano la sua felicità. Gli fa eco Leonardo Bonucci che allarga il quadro: non solo il derby, ma addirittura Torino è terreno della Juventus.