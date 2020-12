Hamilton: Wolff fa chiarezza sulle condizioni del pilota (Di domenica 6 dicembre 2020) Lewis Hamilton potrebbe aver concluso qui la sua stagione di Formula Uno. Il pilota, nella giornata di lunedì, è risultato positivo al tampone. L’inglese aveva accusato lievi sintomi già 24 ore prima e il tampone ha confermato i dubbi e le paure del sette volte iridato. Hamilton: quali sono le sue condizioni? Nel post qualifiche, il team principal della Mercedes Toto Wollf ha dichiarato che ” Lewis non sta bene” rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha aggiunto inoltre: “Il Covid-19 non è qualcosa che puoi prendere alla leggera. Lui è in mani sicure ed è questo che conta“. Le condizioni del pilota hanno portato la Mercedes a confermare George Russell anche per l’ultimo gran premio della stagione. Una conferma che il pilota inglese ha appreso con molto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) Lewispotrebbe aver concluso qui la sua stagione di Formula Uno. Il, nella giornata di lunedì, è risultato positivo al tampone. L’inglese aveva accusato lievi sintomi già 24 ore prima e il tampone ha confermato i dubbi e le paure del sette volte iridato.: quali sono le sue? Nel post qualifiche, il team principal della Mercedes Toto Wollf ha dichiarato che ” Lewis non sta bene” rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha aggiunto inoltre: “Il Covid-19 non è qualcosa che puoi prendere alla leggera. Lui è in mani sicure ed è questo che conta“. Ledelhanno portato la Mercedes a confermare George Russell anche per l’ultimo gran premio della stagione. Una conferma che ilinglese ha appreso con molto ...

