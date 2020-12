Giornalisti “strapagati” in Calabria | Melicchio M5S dopo l’inchiesta di TPI | “Un vero scandalo”

Leggi su tpi

(Di sabato 5 dicembre 2020)di TPI sui duedel Consiglio regionale dellapagati dalla Regione da 25 anni senza aver mai fatto un concorso ha fatto tremare il palazzo e discutere i cittadini, calabresi e non, che, tra lockdown, zone rosse, emergenza e crisi del sistema sanitario si interrogano come mai da un lato si chiedano loro enormi sacrifici mentre dall’altra parte si conservano ingiustificate sacche di sprechi e privilegi. Sul punto abbiamo sentito il deputato del M5S Alessandroche proprio inha condotto numerose battaglie sull’abbattimento dei costi della politica., il ministero delle Finanze e la Corte costituzionale si chiedono cosa ci facciano in Regionequei dueda 25 anni, ma non si è ...