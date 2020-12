GF VIP televoto | chi è il preferito | immune nella nomination

Leggi su chenews

(Di sabato 5 dicembre 2020) Un nuovo emozionante appuntamento al Gf Vip con Alfonso Signorini: arriva il verdetto, ecco chi è iledAlfonso Signorini (fonte foto: Instagram, @ grandefratellotv)Ritorna il doppia appuntamento in tv per il GF VIP, il noto e amatissimo reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, in compagnia di Pupo ed AntoElia: tra le tante emozioni della serata, non manca il verdetto delcon il, l’. Colpi di scena a non finire, momenti entusiasmanti che stanno tenendo incollati allo schermo del televisore tantissimi telespettatori, curiosi ed ansiosi di non perdere neanche un minuto della trasmissione. Un’edizione davvero ...