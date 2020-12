FVG torna in ZONA GIALLA dopo 3 settimane (Di sabato 5 dicembre 2020) Da domenica la Regione Friuli Venezia Giulia ritorna in ZONA GIALLA, dopo tre settimane in ZONA arancione, anche se come rimarcato dal governatore della regione, Massimiliano Fedriga, “non dobbiamo far passare il messaggio che la ‘fascia GIALLA’ sia un liberi tutti” piuttosto “dobbiamo utilizzare ancora maggiori cautele perché le occasioni di incontro aumentano”. Per questo, ha spiegato, da domani entra in vigore un’ordinanza regionale che prevede ulteriori restrizioni per evitare le situazioni di assembramento. La settimana appena trascorsa ha visto in Friuli Venezia Giulia un incremento pari al 23,38% dei decessi a causa del Covid-19, che sono passati dagli 817 totali registrati fino al 29 novembre ai 1.008 odierni, 191 in più. Lo si evince dagli open data messi a ... Leggi su udine20 (Di sabato 5 dicembre 2020) Da domenica la Regione Friuli Venezia Giulia riintreinarancione, anche se come rimarcato dal governatore della regione, Massimiliano Fedriga, “non dobbiamo far passare il messaggio che la ‘fascia’ sia un liberi tutti” piuttosto “dobbiamo utilizzare ancora maggiori cautele perché le occasioni di incontro aumentano”. Per questo, ha spiegato, da domani entra in vigore un’ordinanza regionale che prevede ulteriori restrizioni per evitare le situazioni di assembramento. La settimana appena trascorsa ha visto in Friuli Venezia Giulia un incremento pari al 23,38% dei decessi a causa del Covid-19, che sono passati dagli 817 totali registrati fino al 29 novembre ai 1.008 odierni, 191 in più. Lo si evince dagli open data messi a ...

