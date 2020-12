Fisco:?dalle scadenze alle agevolazioni, tutte le novità in arrivo per la rottamazione (Di sabato 5 dicembre 2020) Il dl ristori quater posticipa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021 il termine ultimo entro il quale sarà possibile effettuare il versamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020. I chiarimenti sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia nella sezione dedicata alle domande più frequenti (Faq). Leggi su ilsole24ore (Di sabato 5 dicembre 2020) Il dl ristori quater posticipa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021 il termine ultimo entro il quale sarà possibile effettuare il versamento delle rate della-ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020. I chiarimenti sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia nella sezione dedicatadomande più frequenti (Faq).

Ultime Notizie dalla rete : Fisco dalle Fisco: dalle scadenze alle agevolazioni, tutte le novità in arrivo per la rottamazione Il Sole 24 ORE Patrimoniale non è una guerra ai ricchi ma un fisco più giusto, di fausto Bertinotti

Oggi, poi, l’alzata di scudi avviene proprio quando non dovrebbe essere tollerata, quando più grande si è fatto il divario tra ricchi e poveri, quando sono esplose per questa via le diseguaglianze che ...

