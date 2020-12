“Don Matteo” | quanto guadagna Terence Hill a episodio? La cifra

Leggi su meteoweek

(Di sabato 5 dicembre 2020)domina con la prima serata televisiva del palinsesto Rai con le sue fiction di successo: Don Matteo non ha rivali in fatto di share. In questo particolare momento poi l’attenzione che il pubblico prima riversava sul cinema oggi è riservata tutta ad alcune serie televisive. Oltre alle piattaforme digitali anche i canali tradizionali, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.