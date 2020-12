Conte sul Mes: “Non temo voto” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Non temo il voto sul Mes“ dice Giuseppe Conte, perché il voto non sarà sull’attivazione del Salva-Stati “ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo dell’Italia, sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012“. Sui rimpasti dichiara: “dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete”. Alcuni dei progetti “saranno centralizzati, altri avranno una dimensione capillare sul territori”: dal potenziare l’offerta degli asili nido “offrendo servizi per 750 mila bambini” a un vasto programma di efficientamento energetico, cablaggio e messa in sicurezza degli edifici pubblici, a partire da scuole e ospedali cui sarà dedicato quasi il 10% delle risorse del Piano. “I 60 progetti li abbiamo selezionati con l’obiettivo di rendere il Paese, al Contempo, più competitivo e più inclusivo“. ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 5 dicembre 2020)il voto sul Mes“ dice Giuseppe, perché il voto non sarà sull’attivazione del Salva-Stati “ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo dell’Italia, sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012“. Sui rimpasti dichiara: “dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete”. Alcuni dei progetti “saranno centralizzati, altri avranno una dimensione capillare sul territori”: dal potenziare l’offerta degli asili nido “offrendo servizi per 750 mila bambini” a un vasto programma di efficientamento energetico, cablaggio e messa in sicurezza degli edifici pubblici, a partire da scuole e ospedali cui sarà dedicato quasi il 10% delle risorse del Piano. “I 60 progetti li abbiamo selezionati con l’obiettivo di rendere il Paese, almpo, più competitivo e più inclusivo“. ...

insopportabile : Fatemi capire, il Premier Conte illustra il DPCM e le domande dei giornalisti sono sul MES, sulla compagna del Prem… - borghi_claudio : Ricordiamo il NULLA delle comunicazioni effettuate dai governi con il Parlamento per quanto riguarda riforma del ME… - Maumol : #Conte: “Non cadrò sul Mes, l’Italia approverà la riforma. Rimpasto no, confronto sì” | Rep - DiPint3 : RT @Gianmar26145917: Tutto il sistema pro #Leuropa è mobilitato per terrorizzare gli scappati di casa a #5stelle, si va dal #Quirinale all'… - DavideRonni : RT @GiorgiaMeloni: Mentre il Parlamento era impegnato sul tema lunare delle porte aperte agli immigrati, Conte comunicava agli italiani i d… -