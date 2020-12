Cannizzaro: "Task-Force del Sindaco per il rilancio dell'aeroporto? Ma se per 6 anni non se non sono MAI occupati" (Di sabato 5 dicembre 2020) Leggo di una probabile Task-Force istituzionale allestita dall'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che avrebbe il compito di rilanciare l'aeroporto. Stimola in me un moto d'orgoglio sapere che ... Leggi su strill (Di sabato 5 dicembre 2020) Leggo di una probabileistituzionale allestita dall'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che avrebbe il compito di rilanciare l'. Stimola in me un moto d'orgoglio sapere che ...

Strill_it : Cannizzaro: “Task-Force del Sindaco per il rilancio dell’aeroporto? Ma se per 6 anni non se non sono MAI occupati”… - TelemiaLaTv : Cannizzaro: “Task-Force del Sindaco per il rilancio dell’aeroporto? Ma se per 6 anni non se non sono MAI occupati” - Villaedintorni1 : Cannizzaro: «Task-force del sindaco per il rilancio dell’aeroporto? Ma se per 6 anni non se non sono mai occupati» - citynowit : Il deputato reggino punta il dito contro l'amministrazione comunale e riassume la storia dell'aeroporto partendo da… -