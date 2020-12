A Vibo Valentia applausi al boss della 'ndrangheta mentre viene portato in carcere (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - È stato applaudito a lungo da almeno quaranta familiari mentre stava per essere portato in carcere. Il latitante Rosario Pugliese ha ricevuto il 'tributo' all'uscita del comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia dopo l'arresto da parte dei militari dell'Arma in una villetta nella frazione di Bivona. Il boss, noto come 'Saro Cassarola' è accusato di essere il promotore dell'omonimo clan. Era irreperibile dal 19 dicembre 2019 quando era sfuggito alla cattura nel corso della maxi-operazione Rinascita-Scott. Nessuna resistenza al momento del blitz dei carabinieri Pugliese è ritenuto fra i principali imputati della storica operazione. Il blitz dei carabinieri nel suo rifugio ha posto fine alla latitanza. Nessun telefono cellulare è ... Leggi su agi (Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - È stato applaudito a lungo da almeno quaranta familiaristava per esserein. Il latitante Rosario Pugliese ha ricevuto il 'tributo' all'uscita del comando provinciale dei carabinieri didopo l'arresto da parte dei militari dell'Arma in una villetta nella frazione di Bivona. Il, noto come 'Saro Cassarola' è accusato di essere il promotore dell'omonimo clan. Era irreperibile dal 19 dicembre 2019 quando era sfuggito alla cattura nel corsomaxi-operazione Rinascita-Scott. Nessuna resistenza al momento del blitz dei carabinieri Pugliese è ritenuto fra i principali imputatistorica operazione. Il blitz dei carabinieri nel suo rifugio ha posto fine alla latitanza. Nessun telefono cellulare è ...

