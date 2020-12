Zaia: «Lasciare gli anziani da soli in casa a Natale a guardare la tv è follia. Non è questa la strada» (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Mi spiace constatare che anche questa volta non siamo riusciti a costruire un provvedimento con il governo». Luca Zaia spera ancora «in un ripensamento in zona Cesarini». Ma, in un’intervista al Corriere della Sera, non nasconde una certa delusione. «Pensavo che si sarebbe potuto lavorare insieme». E invece? «Invece la musica è stata la stessa di sempre: il governo ci convoca, arriva un testo preconfezionato, lo approvano. La nostra voce non c’è». Zaia: troppe cose non vanno Ma per i governatori cosa non va nel Dpcm? «Il divieto di uscita dai comuni il 25, il 26 e il primo gennaio senza deroghe. Penso agli anziani: sono da tutelare al massimo, ma nei comuni piccoli saranno in casa da soli a vedere in televisione gli assembramenti nelle città. Se il presupposto è la sanità pubblica, il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) «Mi spiace constatare che anchevolta non siamo riusciti a costruire un provvedimento con il governo». Lucaspera ancora «in un ripensamento in zona Cesarini». Ma, in un’intervista al Corriere della Sera, non nasconde una certa delusione. «Pensavo che si sarebbe potuto lavorare insieme». E invece? «Invece la musica è stata la stessa di sempre: il governo ci convoca, arriva un testo preconfezionato, lo approvano. La nostra voce non c’è».: troppe cose non vanno Ma per i governatori cosa non va nel Dpcm? «Il divieto di uscita dai comuni il 25, il 26 e il primo gennaio senza deroghe. Penso agli: sono da tutelare al massimo, ma nei comuni piccoli saranno indaa vedere in televisione gli assembramenti nelle città. Se il presupposto è la sanità pubblica, il ...

