“Verissimo” | tra gli ospiti Gerry Scotti

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Puntata in onda sabato 5 dicembre alle ore 16.00 Sabato 5 dicembre, alle ore 16.00, su Canale 5, Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo. Con la sua simpatia e sensibilitàentra nelle case degli italiani tutte le sere, ed ora, dopo aver superato la difficile esperienza del coronavirus, racconta per la prima volta in tv, a Verissimo, la sua esperienza. Anche Iva Zanicchi, guarita dal covid, che però non ha risparmiato suo fratello Antonio, sarà ospite per parlare di questo momento così complicato.del talk show di Canale 5, inoltre: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Marco Carta. E ancora, direttamente dal “Gf Vip” la contessa Patrizia de Blanck e l’ultimo eliminato Enock Barwuah, alla sua prima intervista tv in, studio con la fidanzata Giorgia. L'articolo 361magazine.