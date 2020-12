Sam Kerr | la punta di diamante del calcio femminile

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Imprevedibile, veloce e letale. Allo stesso modo del Taipan, il pericolosissimo serpente australiano, con cui non solo condivide la terra d’origine, ma anche queste stesse particolari caratteristiche. Sam, oltre ad essere diventata la calciatrice più pagata al mondo, oggi è sicuramente anche una delle più forti in circolazione. La migliore in assoluto nella classifica del 2019, secondo il quotidiano inglese The Guardian. Una carriera tutt’altro che semplice Classe 1993, Samnasce a East Fremantle, un sobborgo della città di Perth, capitale dello stato federato dell’Australia Occidentale. Inizialmente pratica il football, dal momento che il padre, Roger, ed il fratello maggiore, Daniel, sono entrambi stati giocatori professionisti. Non passa molto tempo prima di accorgersi che però quello sport non fa per lei. All’età di 12 anni, ...