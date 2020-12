“Questo sì che è strano!”. Federica Panicucci, la notizia che ha sconvolto la conduttrice di Mattino 5 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gli ascolti del 3 dicembre 2020 hanno creato un bel trambusto, soprattutto perché per certi versi sono unici. A fare il boom di ascolti tv è stato, udite udite, Mattino Cinque con Federica Panicucci. Il programma che intrattiene il pubblico di Canale 5 la mattina ha registrato la presenza di 1.256.000 telespettatori (19%) nella prima parte, 1.201.000 (19.1%) nella seconda e 974.000 (15.4%) nella terza. Nella prima serata a conquistare il primo posto nei dati è stato Io, un Giudice Popolare al Maxiprocesso, seguito da Harry Potter e il Calice di fuoco. Con più di 3 milioni di telespettatori, la docufiction con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica su Rai Uno ha raggiunto quasi il 14% di share. Ma entriamo nel cuore dei dati: ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.389.000 di telespettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5, la saga ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gli ascolti del 3 dicembre 2020 hanno creato un bel trambusto, soprattutto perché per certi versi sono unici. A fare il boom di ascolti tv è stato, udite udite,Cinque con. Il programma che intrattiene il pubblico di Canale 5 la mattina ha registrato la presenza di 1.256.000 telespettatori (19%) nella prima parte, 1.201.000 (19.1%) nella seconda e 974.000 (15.4%) nella terza. Nella prima serata a conquistare il primo posto nei dati è stato Io, un Giudice Popolare al Maxiprocesso, seguito da Harry Potter e il Calice di fuoco. Con più di 3 milioni di telespettatori, la docufiction con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica su Rai Uno ha raggiunto quasi il 14% di share. Ma entriamo nel cuore dei dati: ha tenuto incollati al piccolo schermo 3.389.000 di telespettatori con il 13.7% di share. Su Canale 5, la saga ...

