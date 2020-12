Nasce E-rpinia l’e-commerce di vendita di prodotti enogastronomici

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiI– Parte da Montemarano l’idea di far arrivare sulle tavole di tutta Italia ed Europa iirpini. Questo è E-.com: un sito e-fruibile e innovativo creato da Rocco Andrea Pascale, giovane aiuto cuoco irpino che ha sempre tenuto conto delle proprie radici. In un periodo di grandi novità e soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo è partita la mission del neo-imprenditore che ha deciso di intraprendere un nuova sfida, sempre mettendo in campo la valorizzazione deiirpini. Tutto quello che E-mette inè possibile, esclusivamente, grazie all’ausilio delle aziende del territorio irpino che sono le protagoniste ...