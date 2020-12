Milano, occupazione del suolo pubblico temporaneo con dehors: ecco le nuove regole (Di sabato 5 dicembre 2020) Repertorio Tra mascherine e misure anti assembramento per permettere il distanziamento tra i clienti sono tanti i locali a Milano che hanno cercato una via di espansione verso l'esterno. Per questo ... Leggi su milanotoday (Di sabato 5 dicembre 2020) Repertorio Tra mascherine e misure anti assembramento per permettere il distanziamento tra i clienti sono tanti i locali ache hanno cercato una via di espansione verso l'esterno. Per questo ...

Yogaolic : Milano, il governatore Fontana: 'Con questi numeri la Lombardia sarà zona gialla dall'11 dicembre'… - indierobber21 : @OGiannino Mentre Milano si candida a capitale europea del fintech mi tocca anche leggere queste boiate. Il bello d… - CarlaLagorio : @diemme751 @GiovanniToti I miei ultimi 7 anni di lavoro, li ho passati da pendolare tra Genova e provincia di Milan… - RedazioneLaNews : #Milano Locali abbandonati in via Gorki occupati, ma i cinque abusivi non si possono sgomberare - Amos8125 : Per dire occupazione per occupazione si potrebbe rompere i coglioni a quelli che hanno la casa al bosco verticale,… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano occupazione Perquisizioni a Milano contro racket occupazione case Agenzia ANSA Scoperte nuove tracce di preistoria

Nuovi reperti archeologici sono emersi dagli scavi nel sito preistorico alle Colombare di Negrar, in Valpolicella, a novembre, durante... Scopri di più ...

Covid, Coldiretti: in Lombardia riaprono oltre 51mila ristoranti e bar

ROMA - Con il ritorno in zona gialla riaprono oltre 51mila tra ristoranti, bar, pizzerie, oltre che gli agriturismi situati in Lombardia, dopo oltre un mese di chiusura che ha provocato una perdita di ...

Nuovi reperti archeologici sono emersi dagli scavi nel sito preistorico alle Colombare di Negrar, in Valpolicella, a novembre, durante... Scopri di più ...ROMA - Con il ritorno in zona gialla riaprono oltre 51mila tra ristoranti, bar, pizzerie, oltre che gli agriturismi situati in Lombardia, dopo oltre un mese di chiusura che ha provocato una perdita di ...