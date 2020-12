Maltempo in Spagna – Tempesta con onde alte fino 9 metri in Galizia: diramato allerta codice Rosso (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fase di forte Maltempo sulla Penisola iberica con temperature in picchiata e neve. E’ allerta rossa in Spagna per il passaggio dello stesso fronte freddo arrivato sull’Italia. Sono previsti venti molto intensi, un crollo delle temperature e nevicate su tutte le zone montuose del Paese. L’aria molto fredda associata a questa perturbazione si sta riversando Leggi su periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Fase di fortesulla Penisola iberica con temperature in picchiata e neve. E’rossa inper il passaggio dello stesso fronte freddo arrivato sull’Italia. Sono previsti venti molto intensi, un crollo delle temperature e nevicate su tutte le zone montuose del Paese. L’aria molto fredda associata a questa perturbazione si sta riversando

Gran parte d’Europa è alle prese con il primo gelo invernale e il maltempo portato da due intense perturbazioni. In settori di Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e dei Balcani è stata diramata un’ ...

Il mistero di Esther: l’influencer scomparsa da 10 giorni

Il mistero di Esther Dingley, 37 anni, influencer ed escursionista britannica scomparsa sui Pirenei da 10 giorni.

